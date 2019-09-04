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В Бурятии сняли с продажи 80 тысяч упаковок молока

В Бурятии сняли с продажи 80 тысяч упаковок молока
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Молоко из Кузбасса оказалось фальсифицированным

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в магазинах Улан-Удэ нашли фальсифицированное молока торговой марки «Тяжин» производства ООО «Кузбассконсервмолоко».

Требованиям «О безопасности молока и молочной продукции» не соответствовало молоко с массовой долей 2,5% и датой изготовления 14.04.2019 года, а также 3,2%, произведённое 29.03.2019.

На сегодняшний день снято с реализации более 80 тысяч упаковок молока, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- В отношении торговой сети, реализующей данную продукцию, выдано предписание об её снятии с реализации и утилизации. В установленном порядке проинформирован изготовитель ООО «Кузбассконсервмолоко» для проведения отзыва продукции. Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области выдало предписание изготовителю о прекращении действия декларации о соответствии на молоко торговой марки «Тяжин», - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

В связи с выявлением в обороте фальсифицированного молока торговой марки «Тяжин» с 29 августа по 13 сентября в Бурятии организована «горячая линия» по телефонам: 8 (3012) 37 15 30, 8 (3012) 41 24 44.

Граждане могут обратиться на эти телефоны в случае возникновения вопросов к качеству данной продукции и обнаружения её продажи в магазинах.
Роспотребнадзор молоко
 
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