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В Бурятии открылось производство аналога живой кожи

В Бурятии открылось производство аналога живой кожи
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Аналог живой кожи, производимый в Бурятии, предназначен для лечения ожогов и других серьёзных травм

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2018 года в отделении гнойной хирургии в Улан-Удэ провели первые операции по пересадке искусственной кожи. Аналог живой кожи был создан бурятскими учёными на основе производных клеток кожи – коллагена и ламинина. Один из первых пациентов – житель Баянгола, получивший в результате несчастного случая ожог 40% тела. В Улан-Удэ мужчине вместо обгоревшей кожи на плече пересадили фрагменты искусственной.

Накануне, 10 июля, в промышленном парке Бурятии состоялось торжественное открытие этого производства. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что у проекта большое будущее. Он пожелал компании успешного развития и выхода на разные рынки сбыта, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Это, безусловно, высокотехнологичное производство, особенно такое востребованное, как искусственная кожа. В мире есть аналоги, но вопрос в цене, доступности, качестве. Это в любом случае, вклад в развитие самой республики, а также подчеркивает, что у нас очень талантливые люди, - сказал Алексей Цыденов.

Проект на разных этапах был поддержан правительством республики. В частности, предоставлены площади в промышленном парке, где электричество, отопление и водоснабжение оплачивается правительством. «Мы продолжим оказывать помощь, чтобы компания выходила не только на внутренние, но и внешние рынки», - отметил Алексей Цыденов.

Также проекту была оказана финансовая поддержка минпромторгом Бурятии – выделен грант за лучший инновационный проект в 2018 году на сумму 9,9 млн рублей.

Покрытие для ран на коже «NovoSkin» предназначено для местного лечения ожогов II-III степеней, вялотекущих неинфицированных ран, посттравматических ран, трофических язв, отморожений и пролежней, буллезном эпидермолизе и различных видах пузырчатки.

- Очень рад увидеть, что от идеи до её воплощения прошло не так уж и много времени. И то, что мы видим уже готовое производство, сильно впечатляет. Эта композиция, которая сейчас производится, базовая. На её основе у нас уже сейчас много идей по дальнейшему развитию, - сказал научный руководитель проекта, института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН Эрдэм Дашинимаев.

Ожидается, что объём выпуска продукции при выходе на полную проектную мощность составит 12500 биополимерных ранозаживляющих средств в год. На производстве в первый год планируется создать семь высокопроизводительных рабочих мест, а к третьему году - до 15 рабочих мест.



инновации правительство республики
 
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