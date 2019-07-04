«Титан» отправил в затопленный Тулун гуманитарную помощь









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вадим Бредний (@vvbredniy) 2 Июл 2019 в 9:01 PDT



Накануне машина от «Титана» прибыла в Тулун. Продукты питания были оперативно распределены пострадавшим тулунчанам.



С 25 июня в Иркутской области подтоплены 31 населенный пункт, 3426 жилых домов, 3675 приусадебных участков. Разрушено 12 мостов. По последним данным, погибли 20 человек, среди них один ребенок. 15 пропали без вести. По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей.



Город Тулун

Накануне машина от «Титана» прибыла в Тулун. Продукты питания были оперативно распределены пострадавшим тулунчанам.С 25 июня в Иркутской области подтоплены 31 населенный пункт, 3426 жилых домов, 3675 приусадебных участков. Разрушено 12 мостов. По последним данным, погибли 20 человек, среди них один ребенок. 15 пропали без вести. По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей.Город Тулун затопило после прорыва дамбы . Деревянные дома сносило потоками воды, пятиэтажки оказались затоплены по первые-вторые этажи.

Группа компаний «Титан» отправила в затопленный Тулун 10 тонн гуманитарной помощи. Это продукты длительного хранения – питьевая вода, мясные и рыбные консервы, крупы, макароны. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «Титан» Вадим Бредний в Instagram. На его странице опубликованы фото и видео гуманитарной помощи.«Страшная трагедия произошла в Иркутской области. Разрушительное наводнение смыло сотни домов, тысячи жителей остались без ничего на улице. Самое печальное - есть погибшие. Глава государства В.Путин провёл в Братске экстренное совещание по оказанию помощи пострадавшим от стихии. Наиболее пострадали от наводнения жители Тулунского района. Я бывал в этих красивых местах и сейчас с ужасом смотрю на последствия наводнения. Группа компаний Титан выделила пострадавшим жителям гуманитарную помощь продуктами первой необходимости - питьевая вода, мясные и рыбные консервы, крупы, макароны», - написал Вадим Бредний.