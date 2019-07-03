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Росстандарт внепланово проверит АЗС Бурятии

Росстандарт внепланово проверит АЗС Бурятии
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее на улан-удэнских АЗС общественники выявляли низкое качество бензина

Отдел государственного надзора по Бурятии Дальневосточного межрегионального территориального управления Росстандарта внепланово проверит АЗС в республике.

Перечень автозаправочных станций будет направлен в правительство РФ для включения в ежегодный план проверок, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2019 года активисты ОНФ проверили качестве топлива на пяти АЗС в Улан-Удэ. На двух были выявлены нарушения: в частности, на одной АЗС под видом 95-го бензина продавали 92-й.

Представители топливного бизнеса позже объяснились по низкому качеству топлива. По их словам, в таком состоянии его поставляет представительство одной из крупнейших в России топливных компаний.

- Мы провели несколько мониторингов по проверке качества автомобильного топлива в 2018 и 2019 годах. Выяснилось, что на некоторых АЗС топливо ненадлежащего качества, причем это подтвердили повторные исследования, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко. – Мы и ранее направляли материалы исследований после каждого мониторинга в контролирующие органы, но только сейчас нам удалось добиться реакции ведомств и проведения проверок. Итоговый перечень автозаправочных станций для проверок Росстандарта будет формировать министерство промышленности и торговли Бурятии.

Жители Бурятии постоянно оставляют в соцсетях жалобы на качество бензина. Часты сообщения о том, что на многих мелких заправках топливо наливают меньше оплаченного.

«Был проездом, пришлось заправить машину на АЗС, качество бензина ужасное, машина начала чихать и дергаться, а после и вообще заглохла. В следующий раз уж лучше подожду очереди, чем поведусь на её отсутствие», - написал житель Бурятии про АЗС в Турунтаево.

Тревожные сообщения не раз поступали от улан-удэнцев. «Заправился, оказался ужасный бензин, машина просто начала дохнуть на нём, перестала нормально заводится, скорость набирать и жрать бензин. Вчера израсходовал этот бензин до конца и заправился на ВАИ. Через километр сразу стало заметно изменение в работе машины в лучшую сторону», - поделился водитель.
бензин АЗС
 
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