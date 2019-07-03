Росстандарт внепланово проверит АЗС Бурятии

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Компания «Молоко Бурятии» обновляет линейку традиционной молочной продукции Бизнес, Сезон большого молока начался с обновления традиционной линейки молочной продукции – это молоко, кефир, снежок, сметана и сливочное масло. Благодаря обновлению любимые многими продукты в плёнке стали выглядеть более современными и «вкусными» для потребителей