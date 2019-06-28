Рабочие заявляют, что укладывали асфальт в дождь без указания подрядчика
Подрядчик демонтировал асфальт, который положили во время дождя на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. Об этом сообщили в управлении по информационной политике.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне горожане увидели, как здесь укладывали асфальт во время дождя. На ситуацию отреагировал и.о. руководителя администрации Игорь Шутенков. Он потребовал демонтировать дорожное покрытие и положить заново.
По словам председателя комитета по строительству Виктор Хандаева, рабочие положили асфальт без задания подрядчика. Асфальт убран в отвал с дельнейшей утилизацией, вместо него уложен новый.
В Улан-Удэ сняли уложенный в дождь асфальт
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