Австрийцы инвестируют в строительство солнечных электростанций в Бурятии

В трёх районах Бурятии появятся солнечные электростанции
Строительство трёх солнечных электростанций планируется в Тарбагатайском, Кяхтинском и Кабанском районах. Их мощность составит 15 МВт. Проектом занимается инвестор «Вершина Девелопмент» совместно с австрийским инвестиционным фондом. Об этом сообщил глава полпредства Бурятии при президенте России, бывший министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов.
По его словам, в строительство трёх солнечных электростанций инвесторы вложат 5,6 миллиардов рублей.
- Три электростанции по 15 МВт. Это новые рабочие места и налоги в бюджет районов республики. В Республике Бурятия больше всего солнечных дней в РФ, и мы в полной мере используем этот потенциал. Объём инвестиций в три проекта составил 6 миллиардов 500 миллионов рублей. Проект был структурирован в самые короткие сроки и оперативно получены все разрешения и пройдены все экспертизы. 100% денег - это деньги инвестора! – пояснил Антон Виноградов.
Срок окупаемости проекта – 15 лет, уточнил Виноградов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в Бичурском районе была построена первая для региона солнечная электростанция мощностью 10 МВт. В июне этого года в Хоринском районе начались работы по монтажу второй солнечной электростанции мощностью 15 МВт.
Также в 2018-м в фермерском хозяйстве заработала первая в Бурятии автономная гибридная электростанция.
Всего до 2022 года планируется построить до 80 МВт солнечной генерации, уточняли ранее в правительстве Бурятии.
Справка:
Российская компания «Вершина Девелопмент» специализируется на разработке, проектировании, строительстве и управлении проектами в области возобновляемой энергетики в России и за рубежом. В Астраханской области действуют четыре СЭС, построенные Core Value Capital GmbH, Green Source Consulting GmbH и ООО «Вершина Девелопмент» в сотрудничестве с генеральным подрядчиком Gildemeister LSG Beteiligungs GmbH. Общая мощность солнечной генерации под управлением консорциума в регионе достигла 60 МВт. На этапе строительства – СЭС мощностью 75 МВт в Сибири: «Орловский ГОК» и «Балей» в Забайкальском крае, а также «Тарбагатай», «Кабанская», «БВС» в Республике Бурятии.
Австрийцы инвестируют в строительство солнечных электростанций в Бурятии
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 25.06.2019
В трёх районах Бурятии появятся солнечные электростанции
Бизнес, 25.06.2019
Дорожное покрытие в микрорайоне Восточный не продержалось и года
Предпринимателя оштрафовали на 100 тысяч рублей
Бурятский омбудсмен обратилась к региональному мусорному оператору
Если помещение перегрелось, рабочий день сокращается
Нарушителю выдано предписание
Петицию против заготовки леса в Хоринском районе подписали более двух тысяч человек
Сооружения установил бизнесмен
Бурятский лес будет прямиком отправляться в Сюйчжоу
Небезопасную продукцию уничтожат
Должностное лицо оштрафовали
Специалисты, помимо батутов, проверят верёвочные городки и квест-комнаты
Решением совета директоров АО «Читаэнергосбыт» от 13 июня на должность генерального директора назначен Алексей Голиков
Глава Бурятии прокомментировал ситуацию вокруг компании «МТК-Дженькей», которая берёт в аренду леса
В кафе возле площади Советов туалеты мыли посудницы