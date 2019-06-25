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Австрийцы инвестируют в строительство солнечных электростанций в Бурятии

Австрийцы инвестируют в строительство солнечных электростанций в Бурятии
Бизнес,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В трёх районах Бурятии появятся солнечные электростанции

Строительство трёх солнечных электростанций планируется в Тарбагатайском, Кяхтинском и Кабанском районах. Их мощность составит 15 МВт. Проектом занимается инвестор «Вершина Девелопмент» совместно с австрийским инвестиционным фондом. Об этом сообщил глава полпредства Бурятии при президенте России, бывший министр по инвестициям Бурятии Антон Виноградов.

По его словам, в строительство трёх солнечных электростанций инвесторы вложат 5,6 миллиардов рублей.

- Три электростанции по 15 МВт. Это новые рабочие места и налоги в бюджет районов республики. В Республике Бурятия больше всего солнечных дней в РФ, и мы в полной мере используем этот потенциал. Объём инвестиций в три проекта составил 6 миллиардов 500 миллионов рублей. Проект был структурирован в самые короткие сроки и оперативно получены все разрешения и пройдены все экспертизы. 100% денег - это деньги инвестора! – пояснил Антон Виноградов.

Срок окупаемости проекта – 15 лет, уточнил Виноградов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году в Бичурском районе была построена первая для региона солнечная электростанция мощностью 10 МВт. В июне этого года в Хоринском районе начались работы по монтажу второй солнечной электростанции мощностью 15 МВт.

Также в 2018-м в фермерском хозяйстве заработала первая в Бурятии автономная гибридная электростанция.

Всего до 2022 года планируется построить до 80 МВт солнечной генерации, уточняли ранее в правительстве Бурятии.

Справка:

Российская компания «Вершина Девелопмент» специализируется на разработке, проектировании, строительстве и управлении проектами в области возобновляемой энергетики в России и за рубежом. В Астраханской области действуют четыре СЭС, построенные Core Value Capital GmbH, Green Source Consulting GmbH и ООО «Вершина Девелопмент» в сотрудничестве с генеральным подрядчиком Gildemeister LSG Beteiligungs GmbH. Общая мощность солнечной генерации под управлением консорциума в регионе достигла 60 МВт. На этапе строительства – СЭС мощностью 75 МВт в Сибири: «Орловский ГОК» и «Балей» в Забайкальском крае, а также «Тарбагатай», «Кабанская», «БВС» в Республике Бурятии.
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