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В Улан-Удэ мусорный регоператор и подрядчик задолжали 14 миллионов

В Улан-Удэ мусорный регоператор и подрядчик задолжали 14 миллионов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Долги они накопили перед комбинатом по благоустройству

Региональный оператор по вывозу мусора и подрядная организация «Бабр» задолжали городскому комбинату по благоустройству за вывоз мусора. Об этом сообщила сегодня администрация Улан-Удэ.

- Комбинатом по благоустройству заключены договоры с «ЭкоАльянс» и ООО «Бабр» на оказание услуг по транспортировке и захоронению твёрдых коммунальных отходов. На сегодня задолженность перед комбинатом по благоустройству составляет 14 млн рублей. 10,8 млн – это задолженность ООО «Бабр» и 3,2 млн – ООО «ЭкоАльянс». В связи с этим у комбината возникают трудности. До 1 июля они работают, ещё смогут, а дальше будет проблематичным приобретение ГСМ, запасных частей, - доложил сегодня, 14 июня, на городской планерке Александр Тюрюханов.

- Подготовьте письмо за моей подписью на два адреса – главе Бурятии и в минприроды, - поручил и.о. руководителя администраци Игорь Шутенков.

Есть сложности и с вывозом крупногабаритного мусора из частного сектора. Как сообщил Александр Тюрюханов, достигнута договорённость, что холодильники, старую мебель и другой крупногобарит будут вывозить по заявкам жителей в «ЭкоАльянс». До горожан эту информацию доводят в том числе через ТОСы. В многоквартирных домах заявку делает управляющая компания. В ближайшее время схема будет «обкатываться».

Кроме того, в усиленном режиме будут проводиться рейды по переполнению мусорных баков на контейнерных площадках.

Региональный мусорный оператор заработал в Бурятии с 1 апреля.
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