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Житель Бурятии зарезал сожительницу и лёг спать

Житель Бурятии зарезал сожительницу и лёг спать
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийство произошло на фермерской стоянке

На фермерской стоянке возле села Саяны Окинского района Бурятии произошло убийство. 34-летнюю женщину зарезал её 45-летний сожитель.

- По данным следствия, обвиняемый проживал и работал с сожительницей на фермерской стоянке, расположенной в местности Мост возле села Саяны. 25 января в течение дня они вместе употребляли спиртные напитки, после чего вечером на фоне алкогольного опьянения поссорились. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанёс им несколько ударов в грудь и шею женщины, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Её возлюбленный же и не подумал оказать помощь, а вместо этого спокойно лёг спать.

Только утром, проснувшись, он позвонил местному фельдшеру и сообщил о смерти сожительницы.

Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. На допросе он дал признательные показания. В следственном управлении отметили, что задержанный ранее был судим.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

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