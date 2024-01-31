Убийство произошло на фермерской стоянке
На фермерской стоянке возле села Саяны Окинского района Бурятии произошло убийство. 34-летнюю женщину зарезал её 45-летний сожитель.
- По данным следствия, обвиняемый проживал и работал с сожительницей на фермерской стоянке, расположенной в местности Мост возле села Саяны. 25 января в течение дня они вместе употребляли спиртные напитки, после чего вечером на фоне алкогольного опьянения поссорились. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанёс им несколько ударов в грудь и шею женщины, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
От полученных травм женщина скончалась на месте. Её возлюбленный же и не подумал оказать помощь, а вместо этого спокойно лёг спать.
Только утром, проснувшись, он позвонил местному фельдшеру и сообщил о смерти сожительницы.
Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. На допросе он дал признательные показания. В следственном управлении отметили, что задержанный ранее был судим.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Бурятии зарезал сожительницу и лёг спать
Происшествия, Фото:
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