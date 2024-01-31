Житель Бурятии зарезал сожительницу и лёг спать

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийство произошло на фермерской стоянке



На фермерской стоянке возле села Саяны Окинского района Бурятии произошло убийство. 34-летнюю женщину зарезал её 45-летний сожитель.



- По данным следствия, обвиняемый проживал и работал с сожительницей на фермерской стоянке, расположенной в местности Мост возле села Саяны. 25 января в течение дня они вместе употребляли спиртные напитки, после чего вечером на фоне алкогольного опьянения поссорились. В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и нанёс им несколько ударов в грудь и шею женщины, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



От полученных травм женщина скончалась на месте. Её возлюбленный же и не подумал оказать помощь, а вместо этого спокойно лёг спать.



Только утром, проснувшись, он позвонил местному фельдшеру и сообщил о смерти сожительницы.



Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. На допросе он дал признательные показания. В следственном управлении отметили, что задержанный ранее был судим.



Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

