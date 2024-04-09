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В райцентре Бурятии продолжается стрельба по домашним котам

В райцентре Бурятии продолжается стрельба по домашним котам
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Жители просят поймать живодёра

В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии неизвестный живодёр продолжает стрелять по хозяйским котам. В этот раз он покушался на домашнее животное в районе посёлка Солнечный. Об этом владелец кота рассказал в паблике «Весь Гусиноозёрск».

«Стрельба в Солнечном по котам продолжается», - написал хозяин подстреленного животного.

В комментариях жители просят поймать живодёра. «Будущий маньяк, поймайте пока не поздно», - призывают они.

Как сообщал «Байкал-Daily», впервые об охотнике на котов стало известно ещё в середине марта. Тогда хозяйка питомца опубликовала фото пули, которую ветеринары достали из головы животного. Спустя несколько дней на кота напали в микрорайоне Кедровый.

Вскоре выяснилось, что это далеко не первый подобный случай. Так, жители на одной из улиц нашли ещё двух погибших котов. А осенью 2023 года стреляли в хозяйского кота в районе улиц Почтовой и Советской.

Кроме того, 7 марта неизвестный выстрелил в боковое стекло припаркованного автомобиля по улице 8 марта. Стекло разлетелось вдребезги. Хозяева машины опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск» запись с камер видеонаблюдения.

Тогда жители выдвинули мнение, что за стрельбой по машине и по домашним животным стоят одни и те же люди.

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