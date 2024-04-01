В Бурятии легковушку смяло при столкновении с грузовиком

А большегруз после ДТП перевернулся на бок
Авария произошла поздним вечером 31 марта в Кабанском районе. На 334-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», недалеко от посёлка Каменск, столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщает «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.
Из-за ДТП движение на дороге оказалось затруднено. На этом участке пришлось ввести реверс.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако машины, судя по фото с места аварии, получили серьёзные механические повреждения. Легковушку при столкновении смяло, а большегруз перевернулся на бок.
А большегруз после ДТП перевернулся на бок
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