В Бурятии легковушку смяло при столкновении с грузовиком





Авария произошла поздним вечером 31 марта в Кабанском районе. На 334-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал», недалеко от посёлка Каменск, столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщает «Кабанск-инфо.24/7» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.Из-за ДТП движение на дороге оказалось затруднено. На этом участке пришлось ввести реверс.По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако машины, судя по фото с места аварии, получили серьёзные механические повреждения. Легковушку при столкновении смяло, а большегруз перевернулся на бок.