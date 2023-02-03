В Улан-Удэ после реконструкции открылся Музей истории города

Здание восстанавливали по архивным фотографиям, которые сохранились благодаря посещению цесаревича Николая II



3 февраля с двух часов дня главная туристическая улица города Улан-Удэ наполнилась звуками праздничного концерта в честь открытия обновлённого Музея истории города. Выступали казачий ансамбль с зажигательными песнями и танцами, артисты в бурятских народных костюмах спели душевные песни. Программу украсили ведущие в нарядных купеческих костюмах.



Кроме того, на улице в честь открытия музея работали три стилизованных торговых лавки. На одной из них жители города могли воочию увидеть большой старинный самовар и другие предметы быта жилых домов Верхнеудинска начала XIX века, на двух других - выпить горячего чая с булочками.



- Сегодня мы вновь открываем двери Музея истории города. Наш музей – это не просто помещение с экспонатами, это память о многих поколениях улан-удэнцев об их свершениях, об их чаяниях, результатах. Это летопись значимых событий нашего города. История у нас богатая и интересная. Но самое важное у нас впереди, - с такими словами открыл обновлённый музей мэр города Игорь Шутенков.



При реконструкции увеличена площадь фондохранилища, проведены работы по безбарьерной среде, отремонтированы помещения как для персонала, так и для современных инженерных систем. В выставочном зале установлено мультимедийное оборудование: киноэкраны, проекторы для просмотра архивных материалов.



После торжественного открытия для всех желающих была проведена экскурсия по новым и красивым залам музея. Самый первый зал рассказывает об основании города Верхнеудинск, в нём висит карта города и установлены информационные стенды с интересными фактами из истории.



Второй и третий залы музея расскажут посетителям о быте жителей Верхнеудинска начала 19 века. В них – красивая старинная мебель, пианино, стол, стулья, шкафы и буфеты с посудой. Также в музее можно увидеть старинные книги, денежные купюры, куклы, и другие предметы быта.



Четвёртый зал предусмотрен для проведения мастер-классов и уроков для детей. Еще в двух залах гости музея могут познакомиться с работами учеников детской художественной школы им. Мэрдыгеева. По словам работников музея, экспозиции временные, там будут проходить разные выставки.



- Здание не ремонтировалось 135 лет, и была проведена глубокая, серьёзная реставрация здания. Здание восстанавливали по архивным фотографиям, которые сохранились благодаря посещению цесаревича Николая II. Музей стал более уютным, комфортным, теперь в нем для школьников будут проводиться классные часы и мастер-классы. А главное – он сохранил традиции гостеприимства нашего города – резюмировал Игорь Шутенков.



Председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев добавил, что «в стенах музея хранятся исторические документы Верхнеудинской городской думы, гости и жители города смогут через экспонаты музея знакомиться с историей развития нашего города».



- Музей - это хронограф истории. Символично, что в год 100-летия Республики Бурятии после ремонта открылся главный музей истории города. В прошлом году в республике впервые началась реконструкция муниципальных музеев. «Первопроходцами» стали музей «История БАМ» с картинной галереей в г. Северобайкальске, который мы открыли в прошлом году и вот сейчас мы презентуем жителям и гостям столицы обновлённый музей истории города Улан-Удэ. Проведена огромная работа. Теперь наша общая задача - всё это богатство сохранить, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



На открытии жителям города рассказали, что музей истории города был создан 10 декабря 1999 года. А в марте 2001 года администрация Улан-Удэ выделила для музея дом по улице Ленина купца первой гильдии, золотопромышленника и общественного деятеля Ивана Флегонтовича Голдобина в исторической части города по улице Ленина. 09 июля 1996 года дом был объявлен памятником истории и архитектуры регионального значения.



Реконструкция музея, бывшей усадьбы купца Голдобина стала возможной в рамках национального проекта «Культура».

