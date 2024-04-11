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В Бурятии четырёх человек эвакуировали из-за выхода Селенги из берегов

В Бурятии четырёх человек эвакуировали из-за выхода Селенги из берегов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Сельчане были вынуждены отогнать скот на возвышенность

Недалеко от села Ехэ-Цаган в Селенгинском районе Бурятии вышла из берегов река Селенга. Причиной этого стал ледовый затор.

- Затопило одну сельскохозяйственную стоянку, эвакуированы четыре человека. Отогнали на возвышенность скот - 172 головы крупного рогатого скота, 500 голов малого рогатого скота, одну лошадь, - сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».

На место выехали представители районной администрации.

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в селе Цаган-Морин Закаменского района талыми водами подтопило автодорогу.

Селенга

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