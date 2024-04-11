Сельчане были вынуждены отогнать скот на возвышенность
Недалеко от села Ехэ-Цаган в Селенгинском районе Бурятии вышла из берегов река Селенга. Причиной этого стал ледовый затор.
- Затопило одну сельскохозяйственную стоянку, эвакуированы четыре человека. Отогнали на возвышенность скот - 172 головы крупного рогатого скота, 500 голов малого рогатого скота, одну лошадь, - сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
На место выехали представители районной администрации.
Информация уточняется.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в селе Цаган-Морин Закаменского района талыми водами подтопило автодорогу.
В Бурятии четырёх человек эвакуировали из-за выхода Селенги из берегов
Происшествия, Фото:
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