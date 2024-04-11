В селе Бурятии подтопило автодорогу

Затруднено движение легкового транспорта
В селе Цаган-Морин Закаменского района подтопило автодорогу. Об этом сообщили в группе «Закамна-инфо.24/7».
- Вышли талые воды, явление сезонное. Провели совещание с участием первого заместителя главы администрации района Александром Тудуновым, специалистов по развитию инфраструктуры, - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас затруднено движение только легковых автомобилей.
- Подсыпка данного участка только усложнит ситуацию. Укладка водопропускных труб экономически затратна, средств дорожного фонда недостаточно, ориентировочно через две недели ситуация стабилизируется, лёд начнёт таять, вода уйдёт, - прокомментировал Александр Тудунов.
Принято решение об организации дежурства транспортного средства (УАЗ) с 8 утра до 8 вечера. Расходы берёт на себя администрация района.
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Происшествия, Фото:
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