В селе Бурятии подтопило автодорогу

В селе Цаган-Морин Закаменского района подтопило автодорогу. Об этом сообщили в группе «Закамна-инфо.24/7».- Вышли талые воды, явление сезонное. Провели совещание с участием первого заместителя главы администрации района Александром Тудуновым, специалистов по развитию инфраструктуры, - говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас затруднено движение только легковых автомобилей.- Подсыпка данного участка только усложнит ситуацию. Укладка водопропускных труб экономически затратна, средств дорожного фонда недостаточно, ориентировочно через две недели ситуация стабилизируется, лёд начнёт таять, вода уйдёт, - прокомментировал Александр Тудунов.Принято решение об организации дежурства транспортного средства (УАЗ) с 8 утра до 8 вечера. Расходы берёт на себя администрация района.