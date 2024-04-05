В Бурятии наркоповара вычислили соседи по запаху

Молодой человек нашёл коноплю там, где её практически нет



Житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере, сообщили в райсуде.



В пресс-службе районного суда отметили, что «в Баунте, в отличие от южных районов Бурятии, обширных очагов произрастания дикорастущей конопли никогда не было, но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдёт».



Вот и 24-летний местный житель в ноябре 2023 года отыскал в окрестностях села, где он жил, куст конопли, и собрал сухие листья. В тот же день он изготовил гашишное масло, масса которого в пересчёте на высушенное состояние составила не менее 3,6 граммов.



Но планам молодого человека помешала бдительность односельчан. В разгар производства так называемой «химки» в баню нагрянули сотрудники полиции. Парня взяли с поличным.



Как следует из материалов уголовного дела, поводом для визита стражей порядка стало анонимное сообщение о том, что из бани подозрительного соседа исходит сильный запах ацетона.



При назначении наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, молодой возраст, положительные характеристики, совершение преступления впервые. Отягчающих обстоятельств не установлено.



- Приговором суда С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года, условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, с С. взысканы процессуальные издержки в размере 23 414 рублей, связанные с оплатой услуг защитника, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

