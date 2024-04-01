Жителей республики просят очистить свои участки
В Бурятии растёт число пожаров, связанных с горением сухой травы. По последним данным, пожарные реагировали на горение сухой растительности 85 раз. В прошлом году за аналогичный период подобных вызовов было 66.
- Необходимо в кратчайшие сроки убрать свои дачи и индивидуальные участки от сухой травы и мусора. Убрать и очистить прилегающие территории. Если кто-то думает, что пожар сухой травы – это ничего страшного, то это глубокое заблуждение. В прошлом году из-за пожара сухой травы погиб сам виновник. Или же возле заросшего травой металлического гаража кто-то выкидывает непотушенные сигареты. Трава загорается, огонь переходит на гараж. В результате такой небрежности уничтожаются вполне дорогие автомобили, - обратился к гражданам заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии Александр Баранов.
Специалисты отмечают, что огонь также легко переходит на деревянные заборы, в результате чего могут загореться надворные постройки. В условиях штормового ветра потушить такой пожар крайне сложно.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Физических лиц ждёт штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.
В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются вдвое. Так, граждане могут быть оштрафованы от 10 до 30 тысяч рублей, а должностные лица – от 30 до 60 тысяч рублей.
В Бурятии участились возгорания сухой травы
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он только в начале марта вышел из колонии
Жителей республики просят очистить свои участки
Сработала охранно-дымовая система
Республику охватили первые лесные пожары
Бригады устраняют неисправности
Вылет задержали на три с лишним часа
Пожилую женщину нашли в ванной
И водитель, и пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения
Он перебегал дорогу в неположенном месте
На ребёнка напали четыре пса
Обстоятельства смертельного травмирования выясняются
Из-за этого там временно наступил «конец света»
А большегруз после ДТП перевернулся на бок
Водитель сбил электроопору
Происшествия, 31.03.2024
Там серьёзно осложнилось движение транспорта