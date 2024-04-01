В Бурятии участились возгорания сухой травы

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Жителей республики просят очистить свои участки



В Бурятии растёт число пожаров, связанных с горением сухой травы. По последним данным, пожарные реагировали на горение сухой растительности 85 раз. В прошлом году за аналогичный период подобных вызовов было 66.



- Необходимо в кратчайшие сроки убрать свои дачи и индивидуальные участки от сухой травы и мусора. Убрать и очистить прилегающие территории. Если кто-то думает, что пожар сухой травы – это ничего страшного, то это глубокое заблуждение. В прошлом году из-за пожара сухой травы погиб сам виновник. Или же возле заросшего травой металлического гаража кто-то выкидывает непотушенные сигареты. Трава загорается, огонь переходит на гараж. В результате такой небрежности уничтожаются вполне дорогие автомобили, - обратился к гражданам заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии Александр Баранов.



Специалисты отмечают, что огонь также легко переходит на деревянные заборы, в результате чего могут загореться надворные постройки. В условиях штормового ветра потушить такой пожар крайне сложно.



За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Физических лиц ждёт штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.



В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличиваются вдвое. Так, граждане могут быть оштрафованы от 10 до 30 тысяч рублей, а должностные лица – от 30 до 60 тысяч рублей.

