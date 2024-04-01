Бригады устраняют неисправности
1 апреля в Октябрьском районе Улан-Удэ с 10:30 отключили подачу теплоснабжения потребителям по 7 адресам. Отключение связано с проведением работ по устранению утечки между.
Как сообщает администрация района, нет тепла по адресам: МБУ «Горсвет» ул. Жердева, 12а, «Ли Айминь» ул. Жердева, 10а, «Ню Юнцин» ул. Жердева, 10а/1, ИП «Карнаухов» ул. Жердева,10 к2, 3, «Инвестстрой» ул. Жердева, 10а к1, мастерские ул. Жердева, 10в к1, тупик суконной фабрики, 7. В плане проведение работ в течение четырёх часов.
Кроме этого, в районе 1 апреля в 10:09 произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям части частного сектора в 105 микрорайоне. Причина отключения устанавливается.
Также сегодня в связи с производством работ отключено электричество с 9:30 до 17:00 в 127 квартале: ул. Звонкая, ул. Андреева, ул. Юго-Западная.
В Улан-Удэ местами отключили тепло и свет
Происшествия, Фото:
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