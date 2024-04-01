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В Улан-Удэ местами отключили тепло и свет

В Улан-Удэ местами отключили тепло и свет
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бригады устраняют неисправности

1 апреля в Октябрьском районе Улан-Удэ с 10:30 отключили подачу теплоснабжения потребителям по 7 адресам. Отключение связано с проведением работ по устранению утечки между.

Как сообщает администрация района, нет тепла по адресам: МБУ «Горсвет» ул. Жердева, 12а, «Ли Айминь» ул. Жердева, 10а, «Ню Юнцин» ул. Жердева, 10а/1, ИП «Карнаухов» ул. Жердева,10 к2, 3, «Инвестстрой» ул. Жердева, 10а к1, мастерские ул. Жердева, 10в к1, тупик суконной фабрики, 7. В плане проведение работ в течение четырёх часов.

Кроме этого, в районе 1 апреля в 10:09 произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям части частного сектора в 105 микрорайоне. Причина отключения устанавливается.

Также сегодня в связи с производством работ отключено электричество с 9:30 до 17:00 в 127 квартале: ул. Звонкая, ул. Андреева, ул. Юго-Западная.
Улан-Удэ отключение света отключение тепла

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