В Улан-Удэ местами отключили тепло и свет

Бригады устраняют неисправности



1 апреля в Октябрьском районе Улан-Удэ с 10:30 отключили подачу теплоснабжения потребителям по 7 адресам. Отключение связано с проведением работ по устранению утечки между.



Как сообщает администрация района, нет тепла по адресам: МБУ «Горсвет» ул. Жердева, 12а, «Ли Айминь» ул. Жердева, 10а, «Ню Юнцин» ул. Жердева, 10а/1, ИП «Карнаухов» ул. Жердева,10 к2, 3, «Инвестстрой» ул. Жердева, 10а к1, мастерские ул. Жердева, 10в к1, тупик суконной фабрики, 7. В плане проведение работ в течение четырёх часов.



Кроме этого, в районе 1 апреля в 10:09 произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям части частного сектора в 105 микрорайоне. Причина отключения устанавливается.



Также сегодня в связи с производством работ отключено электричество с 9:30 до 17:00 в 127 квартале: ул. Звонкая, ул. Андреева, ул. Юго-Западная.

