Сработала охранно-дымовая система
В Улан-Удэ 48-летний мужчина ночью незаконно проник в отделение банка на улице Ленина, чтобы устроить там погром.
Задержали злоумышленника росгвардейцы, выехавшие по сигналу срабатывания охранной сигнализации.
«Незамедлительно прибыв на место, росгвардейцы обнаружили и задержали в помещении банка мужчину. Выяснилось, что задержанный сломал стеклянную дверь, проник в помещение и стал наносить повреждения имуществу. Сработала охранно-дымовая система, которая дезориентировала злоумышленника, и прибывшая группа задержания вневедомственной охраны пресекла противоправные действия», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Росгвардейцы доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения.
Улан-удэнец вломился ночью в банк и устроил погром
Происшествия, Фото:
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