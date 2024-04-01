Улан-удэнец вломился ночью в банк и устроил погром

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Сработала охранно-дымовая система



В Улан-Удэ 48-летний мужчина ночью незаконно проник в отделение банка на улице Ленина, чтобы устроить там погром.



Задержали злоумышленника росгвардейцы, выехавшие по сигналу срабатывания охранной сигнализации.



«Незамедлительно прибыв на место, росгвардейцы обнаружили и задержали в помещении банка мужчину. Выяснилось, что задержанный сломал стеклянную дверь, проник в помещение и стал наносить повреждения имуществу. Сработала охранно-дымовая система, которая дезориентировала злоумышленника, и прибывшая группа задержания вневедомственной охраны пресекла противоправные действия», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Росгвардейцы доставили его в полицию для дальнейшего разбирательства и принятия правового решения.

