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В День смеха несмешно пошутил один из пассажиров рейса Иркутск-Владивосток

В День смеха несмешно пошутил один из пассажиров рейса Иркутск-Владивосток
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru

Вылет задержали на три с лишним часа

Утром 1 апреля один из пассажиров рейса авиакомпании «ИрАэро» Иркутск – Чита – Благовещенск - Владивосток при посадке на борт самолёта заявил, что перевозит взрывное устройство. 34-летний мужчина вёл себя не совсем адекватно.

«В соответствии с правилами авиационной безопасности, командир воздушного судна принял решение о высадке людей и повторном досмотре», - сообщает пресс-служба авиакомпании.

В тот момент на борту было 93 пассажира. «Шутника» сняли с рейса и передали полиции, отметили в «ИрАэро».

В итоге вылет, изначально назначенный на 03:45 по времени Иркутска, состоялся в 07:19. Задержка рейса составила 3 часа 34 минут.

«Мы просим вас быть ответственными и бдительными. Наша с вами безопасность не может быть предметом для шуток. Берегите себя и уважайте других!» - обратилась к пассажирам авиакомпания.

Справка:

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма на пассажирском транспорте в худшем случае обернется для «шутника» лишением свободы на срок до пяти лет, а в лучшем - штрафом в размере до полумиллиона рублей (УК РФ ч.2 ст. 207).

Если действия пассажира будут расценены, как хулиганство, то штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей. Также он может быть назначен в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 2 до 3 лет. Вместо него виновного могут привлечь к обязательным работам на срок до 480 часов или исправительным работам на срок от одного года до двух лет, либо же принудительным работам на срок до 5 лет. В худшем случае ему может грозить тюремный срок на такой же срок (УК РФ ст. 213).

"ИрАэро" Иркутск авиация авиационная безопасность День смеха

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