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В Бурятии спасателям пришлось взломать дверь в квартиру ради спасения пенсионерки

В Бурятии спасателям пришлось взломать дверь в квартиру ради спасения пенсионерки
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
Пожилую женщину нашли в ванной

Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске в минувшее воскресенье, 31 марта. На номер экстренной службы 112 поступило сообщение, что пожилая местная жительница не выходит на связь с полудня. Тревогу забила её родственница.

На место отправились сотрудники МЧС, медики и республиканские спасатели. Железную дверь в квартиру вскрыли с помощью бензореза.

 
Пенсионерку обнаружили в ванне и перенесли на диван. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, ей оказали необходимую медпомощь, а после доставили в больницу. 
МЧС спасатели пенсионеры Гусиноозерск

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