В Бурятии спасателям пришлось взломать дверь в квартиру ради спасения пенсионерки







Пенсионерку обнаружили в ванне и перенесли на диван. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, ей оказали необходимую медпомощь, а после доставили в больницу.



Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске в минувшее воскресенье, 31 марта. На номер экстренной службы 112 поступило сообщение, что пожилая местная жительница не выходит на связь с полудня. Тревогу забила её родственница.На место отправились сотрудники МЧС, медики и республиканские спасатели. Железную дверь в квартиру вскрыли с помощью бензореза.