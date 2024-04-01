В Бурятии спасателям пришлось взломать дверь в квартиру ради спасения пенсионерки

Пожилую женщину нашли в ванной
Этот инцидент произошёл в Гусиноозёрске в минувшее воскресенье, 31 марта. На номер экстренной службы 112 поступило сообщение, что пожилая местная жительница не выходит на связь с полудня. Тревогу забила её родственница.
На место отправились сотрудники МЧС, медики и республиканские спасатели. Железную дверь в квартиру вскрыли с помощью бензореза.
Пенсионерку обнаружили в ванне и перенесли на диван. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, ей оказали необходимую медпомощь, а после доставили в больницу.
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