В райцентре в Бурятии загорелся «Огонёк»

Из-за этого там временно наступил «конец света»



Возгорание произошло в Гусиноозёрске днём 31 марта. На улице Профсоюзная, 10 вспыхнуло нежилое здание. В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск», где появилось видео с места пожара, уточнили, что раньше в нём находилось кафе «Огонёк».



Из-за этого часть райцентра осталась без электроэнергии. Её отключили по заявке МЧС, отмечает «Селенга-инфо 24/7». Обесточены оказались магазины, школы, парикмахерские, школы, кинотеатр и детский сад. Исчез свет и в жилых домах. Его пообещали дать после ликвидации возгорания.



