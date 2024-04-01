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В райцентре в Бурятии загорелся «Огонёк»

В райцентре в Бурятии загорелся «Огонёк»
Происшествия,  Фото:telegram-канал «Весь Гусиноозёрск»
Из-за этого там временно наступил «конец света»

Возгорание произошло в Гусиноозёрске днём 31 марта. На улице Профсоюзная, 10 вспыхнуло нежилое здание. В telegram-канале «Весь Гусиноозёрск», где появилось видео с места пожара, уточнили, что раньше в нём находилось кафе «Огонёк». 

Из-за этого часть райцентра осталась без электроэнергии. Её отключили по заявке МЧС, отмечает «Селенга-инфо 24/7». Обесточены оказались магазины, школы, парикмахерские, школы, кинотеатр и детский сад. Исчез свет и в жилых домах. Его пообещали дать после ликвидации возгорания. 

пожар электроэнергия Гусиноозерск

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