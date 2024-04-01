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Мусоровоз оставил жителей частного сектора Улан-Удэ без света

Мусоровоз оставил жителей частного сектора Улан-Удэ без света
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель сбил электроопору

Мусоровоз оставил жителей отдалённого микрорайона Улан-Удэ без света.

30 марта мусоровоз наехал на электроопору по ул. Полевая. Инцидент произошёл в 10:56.По этой причине без электроэнергии остались потребители частного сектора ул. Полевая. В 16:03 всех потребителей запитали по резервной схеме. Время отключения составило более пяти часов.

В 18:51 для сборки шлейфов на ВЛ-10 кВ повторно отключили электроэнергию потребителям ул. Полевая, ДНТ «Сокол», микрорайон Аэропорт. В 20:10 всех потребителей запитали по основной схеме. Время отключения составило 1 час 19 минут, сообщают оперативные службы города.                                                                                                                                                                                                                                                       
отключение света

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