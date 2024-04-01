Мусоровоз оставил жителей частного сектора Улан-Удэ без света

Водитель сбил электроопору



Мусоровоз оставил жителей отдалённого микрорайона Улан-Удэ без света.



30 марта мусоровоз наехал на электроопору по ул. Полевая. Инцидент произошёл в 10:56.По этой причине без электроэнергии остались потребители частного сектора ул. Полевая. В 16:03 всех потребителей запитали по резервной схеме. Время отключения составило более пяти часов.



В 18:51 для сборки шлейфов на ВЛ-10 кВ повторно отключили электроэнергию потребителям ул. Полевая, ДНТ «Сокол», микрорайон Аэропорт. В 20:10 всех потребителей запитали по основной схеме. Время отключения составило 1 час 19 минут, сообщают оперативные службы города.

