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Пять сёл в районе Бурятии разом остались без света

Пять сёл в районе Бурятии разом остались без света
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Там произошла крупная авария

Днём 31 марта в Баргузинском районе случилось аварийное отключение электроэнергии. Свет в пяти населённых пунктах исчез в 13:16.

Как сообщили в группе «Баргузин-инфо.24/7», обесточены оказались сёла Макаринино, Адамово, Гусиха, Журавлиха и Зорино. Последствия аварии ликвидирует бригада РЭС из двух человек. Привлечь пришлось одну единицу техники. Электроснабжение должны были восстановить к 15:30. 
отключение света электроэнергия Баргузинский район

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