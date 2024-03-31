В Улан-Удэ пожар унёс человеческую жизнь

Происшествия, Фото: МЧС по Бурятии

Крупное возгорание тушили 25 человек



Возгорание произошло утром 31 марта в столице Бурятии. На улице Пищевая вспыхнул деревянный многоквартирный дом, рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС.



Туда отправились подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. К приезду пожарных из жилой постройки самостоятельно эвакуировались четыре человека. Ещё шестерых спасли со второго этажа через оконные проёмы с помощью выдвижных трехколённых лестниц.



Без человеческих жертв не обошлось – при пожаре погиб мужчина. Его личность устанавливается. Выясняются и причины возгорания. Всего к тушению привлекли 25 человек и задействовали 8 единиц техники.