31 марта

30 марта

29 марта

Популярное

В Улан-Удэ пожар унёс человеческую жизнь

В Улан-Удэ пожар унёс человеческую жизнь
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
Крупное возгорание тушили 25 человек

Возгорание произошло утром 31 марта в столице Бурятии. На улице Пищевая вспыхнул деревянный многоквартирный дом, рассказали в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Туда отправились подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. К приезду пожарных из жилой постройки самостоятельно эвакуировались четыре человека. Ещё шестерых спасли со второго этажа через оконные проёмы с помощью выдвижных трехколённых лестниц.

Без человеческих жертв не обошлось – при пожаре погиб мужчина. Его личность устанавливается. Выясняются и причины возгорания. Всего к тушению привлекли 25 человек и задействовали 8 единиц техники.
пожар смерть МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Поездка в магазин обернулась для жительницы Бурятии уголовкой
Поездка в магазин обернулась для жительницы Бурятии уголовкой
Происшествия, 31.03.2024
Женщина лишилась машины и водительских прав из-за пьяной езды
В Бурятии четыре с лишним часа тушили вспыхнувшую сухую траву
В Бурятии четыре с лишним часа тушили вспыхнувшую сухую траву
Происшествия, 31.03.2024
А всего за сутки в республике произошло четыре таких возгорания
При пожаре в Бурятии погибли два поросёнка
При пожаре в Бурятии погибли два поросёнка
Происшествия, 31.03.2024
Они оказались в огненной ловушке
В Бурятии при пожаре пострадала женщина
В Бурятии при пожаре пострадала женщина
Происшествия, 30.03.2024
По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электросчётчика
Женщина погибла в провалившейся под лёд машине на Байкале
Женщина погибла в провалившейся под лёд машине на Байкале
Происшествия, 30.03.2024
Толщина льда в месте происшествия не превышает 10 сантиметров

В Монголии из-за сильной метели столкнулись не менее 17 автомобилей
В Монголии из-за сильной метели столкнулись не менее 17 автомобилей
Происшествия, 29.03.2024
Массовое ДТП произошло на дороге на Улан-Батор
В Иркутской области с контрабандиста леса взыщут 40 млн рублей
В Иркутской области с контрабандиста леса взыщут 40 млн рублей
Происшествия, 29.03.2024
Лес незаконно экспортировали в том числе в Афганистан
Двух иркутян будут судить за когти и череп краснокнижного беркута
Двух иркутян будут судить за когти и череп краснокнижного беркута
Происшествия, 29.03.2024
Редкую птицу незаконно купили у охотника-браконьера
В Бурятии трижды тряхнуло северный район
В Бурятии трижды тряхнуло северный район
Происшествия, 29.03.2024
Возле Северомуйска с утра произошло несколько подземных толчков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^