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В Бурятии четыре с лишним часа тушили вспыхнувшую сухую траву

В Бурятии четыре с лишним часа тушили вспыхнувшую сухую траву
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
А всего за сутки в республике произошло четыре таких возгорания

В минувшую субботу, 30 марта, в Бурятии несколько раз тушили сухую траву. Одно возгорание произошло в Заиграево – там пламя охватило площадь в 1,7 гектара. С ним боролись более четырёх часов.

Растительность накануне полыхала и в 11 километрах от заиграевского села Новоильиск – на площади в 1 гектар. Огонь ликвидировали за полтора часа. А около бичурского села Буй горело 10 гектаров. Потушили пожар за час.

Кроме того, поздним вечером поступило сообщение о возгорании травы в местности Хоры в Тарбагатайском районе. Туда отправились сотрудники 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения площадь возгорания составляла 5 гектаров, – рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

С пламенем справились за полтора часа. По предварительным данным, во всех случаях растительность вспыхнула из-за неосторожного обращения с огнём. 
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