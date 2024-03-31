А всего за сутки в республике произошло четыре таких возгорания
В минувшую субботу, 30 марта, в Бурятии несколько раз тушили сухую траву. Одно возгорание произошло в Заиграево – там пламя охватило площадь в 1,7 гектара. С ним боролись более четырёх часов.
Растительность накануне полыхала и в 11 километрах от заиграевского села Новоильиск – на площади в 1 гектар. Огонь ликвидировали за полтора часа. А около бичурского села Буй горело 10 гектаров. Потушили пожар за час.
Кроме того, поздним вечером поступило сообщение о возгорании травы в местности Хоры в Тарбагатайском районе. Туда отправились сотрудники 3-го Тарбагатайского отряда ГПС Бурятии.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения площадь возгорания составляла 5 гектаров, – рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
С пламенем справились за полтора часа. По предварительным данным, во всех случаях растительность вспыхнула из-за неосторожного обращения с огнём.
В Бурятии четыре с лишним часа тушили вспыхнувшую сухую траву
Происшествия, Фото:
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