В Бурятии при пожаре пострадала женщина

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электросчётчика



Вечером 29 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании дома в селе Михайловка Кижингинского района. К месту вызова был направлен личный состав 11-го Хоринского отряда ГПС Бурятии.



До прибытия первого пожарного подразделения очаг возгорания был потушен очевидцами. В результате пожара ожог 1 степени лица и шеи получила 36-летняя собственница дома. Огнём повреждены стена комнаты и потолок на общей площади 12 кв.м.



- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрического счётчика: со слов очевидцев, при включении электроприбора в розетку, счётчик начал искриться, что и привело к возгоранию, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



