За сутки произошло восемь таких пожаров
В Бурятии становится всё напряжённее ситуация с возгораниями сухой травы. Только 27 марта пожарные восемь раз выезжали на такие пожары.
- При ветреной погоде, которая сохраняется в Бурятии, скорость распространения огня увеличивается в десятки раз, вместе с тем возрастает и риск перехода огня на жилые постройки, - подчеркнули в ГУ МЧС России по Бурятии.
Жителей просят соблюдать правила безопасности. Ежедневно в рейды выходят межведомственные группы, которые проводят беседы с жителями частного сектора.
В Бурятии растёт число возгораний сухой травы
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