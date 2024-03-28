В Бурятии растёт число возгораний сухой травы

За сутки произошло восемь таких пожаров



В Бурятии становится всё напряжённее ситуация с возгораниями сухой травы. Только 27 марта пожарные восемь раз выезжали на такие пожары.



- При ветреной погоде, которая сохраняется в Бурятии, скорость распространения огня увеличивается в десятки раз, вместе с тем возрастает и риск перехода огня на жилые постройки, - подчеркнули в ГУ МЧС России по Бурятии.



Жителей просят соблюдать правила безопасности. Ежедневно в рейды выходят межведомственные группы, которые проводят беседы с жителями частного сектора.



