28 марта

27 марта

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В Бурятии растёт число возгораний сухой травы

Происшествия, 
За сутки произошло восемь таких пожаров

В Бурятии становится всё напряжённее ситуация с возгораниями сухой травы. Только 27 марта пожарные восемь раз выезжали на такие пожары.

- При ветреной погоде, которая сохраняется в Бурятии, скорость распространения огня увеличивается в десятки раз, вместе с тем возрастает и риск перехода огня на жилые постройки, - подчеркнули в ГУ МЧС России по Бурятии.

Жителей просят соблюдать правила безопасности. Ежедневно в рейды выходят межведомственные группы, которые проводят беседы с жителями частного сектора.

пожар

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