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В Иркутской области будут судить бывшего инспектора ДПС

В Иркутской области будут судить бывшего инспектора ДПС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он составил фиктивные протоколы

В Чунском районе Иркутской области предстанет перед судом 42-летний бывший сотрудник ДПС. Он обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением.

- По версии следствия, в 2022-2023 годах обвиняемый, являясь старшим инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Чунскому району составил в отношении двух водителей фиктивные протоколы об административных правонарушениях за несоблюдение ПДД пешеходом или пассажиром. При этом, вопреки интересам службы, освободил водителей от более тяжкой административной ответственности, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователи собрали все доказательства причастности мужчины к совершению преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ГИБДД служебный подлог злоупотребление должностными полномочиями

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