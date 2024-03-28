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В детском саду в Улан-Удэ произошла вспышка ротавирусной инфекции

В детском саду в Улан-Удэ произошла вспышка ротавирусной инфекции
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Дети находятся на амбулаторном и стационарном лечении

В улан-удэнском детском саду № 139 зафиксировали вспышку ротавирусной инфекции. По предварительным данным, заразились трое детей, сообщили в прокуратуре Бурятии.

«Прокуратурой организована проверка по публикации о заболевании детей ротавирусной инфекцией. Установлено, что в период с 23 марта по настоящее время числятся заболевшими три воспитанника детского сада № 139 в возрасте от двух до пяти лет», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Дети находятся на амбулаторном и стационарном лечении.

Специалисты управления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое обследование. Отобраны необходимые пробы, они находятся на лабораторном исследовании. Проведена санитарно-эпидемиологическая обработка помещений детского сада.

Прокуратура Бурятии проводит проверку, в ходе которой дана оценка соблюдению требований законодательства при организации образовательного процесса и питания в дошкольном учреждении.

Ротавирус – довольно опасная инфекция, особенно для детей, которая может привести к различным осложнениям. Основные симптомы: боль в животе, тошнота, рвота, высокая температура, кашель, насморк. Но в отличие от пищевого отравления, ротавирусную инфекцию вызывают вирусы. Передаётся, как и грипп, воздушно-капельным путём.
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