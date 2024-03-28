В Бурятии семья на машине попала в снежный плен

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Неприятность приключилась поздно вечером



Накануне, 27 марта, на севере Бурятии семья попала в снежный плен. Неприятность приключилась в 21:23 на дороге, что ведёт из местности Хакусы. Об инциденте сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на ЕДДС.



Люди обратились за помощью к спасателям. В машине Тoyota Allion, находились жена и двое несовершеннолетних детей.



Но в итоге семья выбралась на дорогу самостоятельно.



В эти дни республика находится под влиянием арктических воздушных масс. Ветер усилился до 17-22 м/с, на дорогах снежные накаты, гололедица.



