Общая площадь пожара составила 105 квадратных метров
Ночью 28 марта на пожаре в двухквартирном жилом доме в селе Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области погиб мужчина.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, сообщение о горении брусового дома поступило в 00:36. Когда пожарные прибыли, горели веранда, квартира и кровля. Из второй квартиры самостоятельно эвакуировались двое взрослых и два ребёнка.
В ходе тушения пожара на полу был обнаружен погибший 40-летний мужчина. При осмотре места происшествия было найдено обгоревшее майнинговое оборудование. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.
Общая площадь пожара составила 105 квадратных метров. Огнём уничтожены веранда и кровля над одной из квартир, сама она повреждена; над второй квартирой кровля повреждена на площади 25 квадратных метров.
В Иркутской области мужчина погиб на пожаре из-за майнингового оборудования
Происшествия, Фото:
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