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Пьяный иркутянин угнал машину у доставщика суши и устроил два ДТП

Пьяный иркутянин угнал машину у доставщика суши и устроил два ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель оставил ключи в замке зажигания

Ночью 26 марта в Иркутске экипаж ППС полиции на улице 4я-Железнодорожная заметил стоящий у обочины автомобиль Corolla Fielder со следами ДТП. Полицейские подошли, чтобы узнать, не нужна ли водителю помощь.

В это время подъехал автомобиль Subaru Forester, водитель которой рассказал, что стал очевидцем случившегося. Он пояснил, что несколько минут назад Toyota промчалась мимо него на большой скорости, при этом водитель совершал опасные манёвры, проехал на запрещающей сигнал светофора, а на перекрёстке задел машину Honda Fit. Автомобилист решил проследовать за нарушителем и как раз встретил полицейских.

Выяснилось, что во время движения лихач пробил радиатор, из которого вытек антифриз, в результате чего продолжить поездку он не смог.


Водитель с явными признаками опьянения находился рядом с повреждённой машиной, но он не собственник авто. Оказалось, что Fielder был угнан около 15 минут назад у доставщика суши. Курьер ненадолго оставил свой автомобиль с ключом в замке зажигания около здания на улице Пушкина, чем и воспользовался угонщик.

- Полицейскими установлено, что 48-летний мужчина, завладевший машиной, ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, не имея при этом права управления транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый арестован.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

На нарушителя составили административные протоколы за езду без прав, проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение правил пользования внешними световыми приборами.
угон

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