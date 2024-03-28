Экскаваторщик задел стрелой крана провода
В Забайкальском крае предстанет перед судом 54-летний мастер строительно-монтажных работ. По данным следствия, он допустил к работе не имеющего должной квалификации сотрудника, в результате чего тот получил электротравму и лишился ноги.
Инцидент произошёл 6 октября 2023 года в районе села Сбега Могочинского района. 38-летний экскаваторщик задел стрелой крана высоковольтную линию электропередачи. В результате короткого замыкания проводов экскаваторщик получил электротравму, которая впоследствии привела к ампутации голени и другим тяжёлым травмам.
- По версии следствия, обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по соблюдению правил охраны труда работниками ООО. Обвиняемый допустил к работе на экскаваторе мужчину, у которого отсутствовало удостоверение на право управления экскаватором, а также без прохождения обязательного предварительного медицинского осмотра. Кроме того, обвиняемый не проинструктировал машиниста экскаватора об особенностях работы в районе линии электропередач, не контролировал лично осуществление работ на опасном участке, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью, направлено для рассмотрения в суд. Мастеру грозит до двух лет лишения свободы.
В Забайкалье мастера будут судить за оставшегося без ноги экскаваторщика
Происшествия, Фото:
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