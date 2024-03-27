Пострадавший имеет достаточный опыт прыжков
Стали известны подробности инцидента с парашютистом, получившим травмы из-за неудачного приземления. Как сообщал «Байкал-Dailу», инцидент произошёл накануне, 26 марта, в Иволгинском районе.
Как выяснилось, пострадал парашютист-пожарный.
- Во время выполнения плановых тренировочных прыжков с парашютом в результате резкого порыва ветра парашютист-пожарный Бичурского авиаотделения совершил неудачное приземление и получил травму, - сообщили в Забайкальской базе авиационной охраны лесов.
Отмечается, что специалист сознание не терял, коллеги оказали ему доврачебную помощь. Вскоре из города прибыла бригада скорой помощи и доставила сотрудника в БСМП.
В Забайкальской базе авиаохраны лесов подчеркнули, что парашютная система сотрудника была в порядке. В учреждении напомнили, что перед прыжком инструкторы обязательно осматривают экипировку и парашюты.
Сам парашютист работает в Авиалесоохране Бурятии уже три года. Перед поступлением на службу он прошёл обучение, а также совершил необходимое количество прыжков.
Сейчас сотрудник находится в больнице, его состояние удовлетворительное.
Тренировки парашютистов-пожарных проводятся ежегодно до начала пожароопасного сезона для того, чтобы специалисты могли отработать необходимые навыки и не допустить ошибок во время тушения лесных пожаров.
В Бурятии неудачно приземлившимся парашютистом оказался пожарный
Происшествия, Фото:
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