27 марта

26 марта

Популярное

В Туве поймали подростка, распространявшего сообщения о теракте

В Туве поймали подростка, распространявшего сообщения о теракте
Происшествия,  Фото:официальный портал РТ
В отношении его может быть возбуждено уголовное дело

Управление ФСБ России по Республике Тыва во взаимодействии с МВД по Туве установило и задержало несовершеннолетнего, который из хулиганских побуждений пытался подражать террористическим организациям, распространяя ложные сообщения о подготовке теракта. С начала этого года в Туве это четвёртый случай распространения несовершеннолетними ложных сообщений об актах терроризма. Все подростки выявлены и задержаны оперативными службами.

Как рассказали в управлении ФСБ России по РТ, 25 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о распространяемых в социальных сетях и мессенджерах призывах к якобы подготовке теракта в кинотеатре «Найырал», за которое автор сообщения предлагал денежное вознаграждение.

В кратчайшие сроки был установлен и задержан несовершеннолетний житель республики, признавшийся в содеянном. В управлении уточнили, что в отношении подростка в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело, в таком случае ему грозит тюремное заключение до 8 лет.

- Органы безопасности на постоянной основе осуществляют мониторинг информационного пространства на предмет выявления публикаций противоправного характера и установления их авторов, - сообщает официальный портал РТ.
Тува теракт ФСБ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Туве поймали подростка, распространявшего сообщения о теракте
В Туве поймали подростка, распространявшего сообщения о теракте
Происшествия, 27.03.2024
В отношении его может быть возбуждено уголовное дело
Пьяная ангарчанка пугала подростков пластиковым пистолетом
Пьяная ангарчанка пугала подростков пластиковым пистолетом
Происшествия, 27.03.2024
Полицейские незамедлительно прибыли на место
В Бурятии из огня спасли «Ниву» и трактор
В Бурятии из огня спасли «Ниву» и трактор
Происшествия, 27.03.2024
Технику успели эвакуировать из горящего гаража
В Бурятии полрайона осталось без света из-за сильного ветра
В Бурятии полрайона осталось без света из-за сильного ветра
Происшествия, 27.03.2024
В восстановительных работах занято больше 40 энергетиков
В Бурятии первоклассница оформила кредит на маму ради онлайн-игры
В Бурятии первоклассница оформила кредит на маму ради онлайн-игры
Происшествия, 27.03.2024
Семилетняя девочка не понимала, что общается с мошенниками
В Улан-Удэ пьяные подростки и женщина до смерти избили мужчину
В Улан-Удэ пьяные подростки и женщина до смерти избили мужчину
Происшествия, 27.03.2024
Перед этим женщина и мальчики находились в долгом запое
В Бурятии агрессивная собака покусала двух медсестёр
В Бурятии агрессивная собака покусала двух медсестёр
Происшествия, 27.03.2024
Животное держит в страхе и других работников больницы
18-летнюю закладчицу из Читы посадили на 6 лет
18-летнюю закладчицу из Читы посадили на 6 лет
Происшествия, 27.03.2024
Девушку задержали во время извлечения партии наркотиков из тайника

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^