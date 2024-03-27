В Туве поймали подростка, распространявшего сообщения о теракте

Происшествия, Фото: официальный портал РТ

В отношении его может быть возбуждено уголовное дело



Управление ФСБ России по Республике Тыва во взаимодействии с МВД по Туве установило и задержало несовершеннолетнего, который из хулиганских побуждений пытался подражать террористическим организациям, распространяя ложные сообщения о подготовке теракта. С начала этого года в Туве это четвёртый случай распространения несовершеннолетними ложных сообщений об актах терроризма. Все подростки выявлены и задержаны оперативными службами.



Как рассказали в управлении ФСБ России по РТ, 25 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о распространяемых в социальных сетях и мессенджерах призывах к якобы подготовке теракта в кинотеатре «Найырал», за которое автор сообщения предлагал денежное вознаграждение.



В кратчайшие сроки был установлен и задержан несовершеннолетний житель республики, признавшийся в содеянном. В управлении уточнили, что в отношении подростка в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело, в таком случае ему грозит тюремное заключение до 8 лет.



- Органы безопасности на постоянной основе осуществляют мониторинг информационного пространства на предмет выявления публикаций противоправного характера и установления их авторов, - сообщает официальный портал РТ.

