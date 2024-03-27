В отношении его может быть возбуждено уголовное дело
Управление ФСБ России по Республике Тыва во взаимодействии с МВД по Туве установило и задержало несовершеннолетнего, который из хулиганских побуждений пытался подражать террористическим организациям, распространяя ложные сообщения о подготовке теракта. С начала этого года в Туве это четвёртый случай распространения несовершеннолетними ложных сообщений об актах терроризма. Все подростки выявлены и задержаны оперативными службами.
Как рассказали в управлении ФСБ России по РТ, 25 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о распространяемых в социальных сетях и мессенджерах призывах к якобы подготовке теракта в кинотеатре «Найырал», за которое автор сообщения предлагал денежное вознаграждение.
В кратчайшие сроки был установлен и задержан несовершеннолетний житель республики, признавшийся в содеянном. В управлении уточнили, что в отношении подростка в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело, в таком случае ему грозит тюремное заключение до 8 лет.
- Органы безопасности на постоянной основе осуществляют мониторинг информационного пространства на предмет выявления публикаций противоправного характера и установления их авторов, - сообщает официальный портал РТ.
В Туве поймали подростка, распространявшего сообщения о теракте
Происшествия, Фото:
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