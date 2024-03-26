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В Чите экс-заведующую детсадом будут судить за падение шкафа на девочку

В Чите экс-заведующую детсадом будут судить за падение шкафа на девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пострадавшей тогда было три года

В Чите 30-летнюю бывшую заведующую группой дневного пребывания для детей-дошкольников будут судить за то, что трёхлетняя воспитанница получила тяжёлые травмы из-за упавшего на неё шкафа.

Женщине предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По данным следствия, обвиняемая в 2018 году вместе с супругом организовала работу группы дневного пребывания детей, в которой фактически выполняла роль заведующей и руководителя. В помещении детского учреждения был выполнен ремонт, закуплена мебель. Группу дневного пребывания за плату посещали дети дошкольного возраста.

- В апреле 2023 года по указанию заведующей один из шкафов в учреждении был переделан – к его нижней части были прикручены мебельные колеса, что не предусмотрено конструкцией шкафа и не соответствует требованиям соответствующего технического регламента, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю

31 мая 2023 года трёхлетняя девочка, находясь в группе дневного пребывания, опрокинула на себя переоборудованный шкаф. В результате ребёнок получил травмы, которые в соответствии с заключением судебной медицинской экспертизы относятся к категории тяжкого вреда здоровью.

Обвиняемая полностью признала свою вину.

После вручения обвинительного заключения обвиняемой уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд.

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