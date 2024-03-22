Иркутской области пьяный водитель BMW врезался в остановку и сбил мужчину

Ранее мужчину лишили водительских прав за нетрезвое вождение
В городе Нижнеудинск Иркутской области 28-летний водитель BMW врезался в остановочный пункт и сбил стоявшего там мужчину. ДТП произошло ночью 28 марта.
В результате происшествия пострадал 39-летний пешеход. Его доставили в больницу.
- Проведённая процедура медицинского освидетельствования установила, что водитель иномарки находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Как оказалось, мужчина был ранее лишён права управления транспортным средством за совершение аналогичных правонарушений, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
По данному факту проводится проверка.
Ранее мужчину лишили водительских прав за нетрезвое вождение
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