Подробности аварии сообщили в прокуратуре
В ДТП, которое произошло сегодня днём на Саянах в Улан-Удэ, пострадали трое детей. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
- Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками ГИБДД по факту ДТП с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, в результате столкновения грузового и легкового автомобилей травмированы трое несовершеннолетних детей, находившихся в салоне второй машины, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Отмечается, что причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.
В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике детского травматизма.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ДТП произошло напротив Русского драмтеатра в третьем часу дня. По предварительным данным, столкнулись «Хонда Степвагон» и грузовик.
В результате столкновения «Хонда» встала на бок посреди проезжей части. Передняя часть автомобиля сильно повреждена. Грузовик же, у которого помялся бампер и фара, выехал на тротуар. Прохожих в этот момент там не было.
В ДТП на Саянах в Улан-Удэ пострадали трое детей
Происшествия, Фото:
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