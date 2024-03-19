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В ДТП на Саянах в Улан-Удэ пострадали трое детей

В ДТП на Саянах в Улан-Удэ пострадали трое детей
Происшествия,  Фото:t.me/ves_uu
Подробности аварии сообщили в прокуратуре

В ДТП, которое произошло сегодня днём на Саянах в Улан-Удэ, пострадали трое детей. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

- Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками ГИБДД по факту ДТП с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, в результате столкновения грузового и легкового автомобилей травмированы трое несовершеннолетних детей, находившихся в салоне второй машины, - сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отмечается, что причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются.

В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике детского травматизма.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ДТП произошло напротив Русского драмтеатра в третьем часу дня. По предварительным данным, столкнулись «Хонда Степвагон» и грузовик.

В результате столкновения «Хонда» встала на бок посреди проезжей части. Передняя часть автомобиля сильно повреждена. Грузовик же, у которого помялся бампер и фара, выехал на тротуар. Прохожих в этот момент там не было.

ДТП

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