Владелец телеграм-канала получил предостережение
Прокуратура Бурятии в ходе мониторинга сети Интернет в одном из телеграм-каналов выявила публикацию, содержащую призыв к участию 17 марта в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках республики, порче бюллетеней на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Сегодня, 16 марта, прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ объявила предостережение владельцу телеграм-канала.
- Обращаем внимание избирателей, что указанные публичные массовые мероприятия в установленном законом порядке с уполномоченными органами не согласованы, в связи с чем за организацию и участие в них предусмотрена административная и уголовная ответственность, - отметили в надзорном органе.
Прокуратура Бурятии выявила призывы к нарушению избирательного законодательства
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Владелец телеграм-канала получил предостережение
Расследуется уголовное дело
Мужчину приговорили к обязательным работам
На чужой машине он хотел покататься
Женщине позвонил «сотрудник ФСБ»
Бдительная горожанка перезвонила в полицию
Тело нашла соцработник
Всего спасатели доставили на берег восемь человек
На период выборов в городе запрещены земляные работы
Поджигателями оказались ученики первого и второго классов
На место выезжали взрывотехники Росгвардии
Пожар потушили за 11 минут
Драгметалл конфисковали
Расправа, как выяснилось, произошла из-за нецензурного оскорбления
Обвиняемый признал свою вину