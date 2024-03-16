Прокуратура Бурятии выявила призывы к нарушению избирательного законодательства

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Владелец телеграм-канала получил предостережение



Прокуратура Бурятии в ходе мониторинга сети Интернет в одном из телеграм-каналов выявила публикацию, содержащую призыв к участию 17 марта в несогласованных массовых публичных мероприятиях на избирательных участках республики, порче бюллетеней на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Сегодня, 16 марта, прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ объявила предостережение владельцу телеграм-канала.



- Обращаем внимание избирателей, что указанные публичные массовые мероприятия в установленном законом порядке с уполномоченными органами не согласованы, в связи с чем за организацию и участие в них предусмотрена административная и уголовная ответственность, - отметили в надзорном органе.

