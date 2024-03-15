В Иркутской области раскрыли убийство 30-летней давности

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство, которое было совершено 30 лет назад. Расправа над 34-летним мужчиной была совершена в частном доме в посёлке Новобирюсинск Тайшетского района.
В ноябре 1993 года мужчину убили выстрелом из охотничьего ружья в голову.
Уголовное дело было возбуждено ещё по статье Уголовного кодекса РСФСР «Умышленное убийство». В 1994 году расследование приостановили, так как убийцу так и не удалось вычистились.
Лишь недавно удалось установить личность преступника. Сейчас он живёт в Красноярске.
«По версии следствия, 30 лет назад 34-летний мужчина на улице при посторонних людях нецензурно высказался о подозреваемом. Затаив обиду, оскорблённый молодой человек пришёл к дому обидчика и через окно выстрелил ему в голову. Бросив ружье на месте происшествия, он скрылся и почти сразу уехал в другой город», - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
Мужчину уже задержали. На допросе он дал признательные показания.