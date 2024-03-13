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В Улан-Удэ потушили пожар в Вегос-М

В Улан-Удэ потушили пожар в Вегос-М
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Возгорание произошло ранним утром

В Улан-Удэ потушили возгорание в крупном строительном магазине Вегос-М. Пожар произошёл на улице Сахьяновой сегодня ранним утром, 13 марта.

Силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона были направлены на место по второму, повышенному номеру вызова.

- По прибытию на место было обнаружено загорание световой вывески, расположенной на фасаде двухэтажного здания, с переходом огня на кровлю. Дополнительным силам был дан отбой. С применением автолестницы в течение трёх минут очаг был ликвидирован на общей площади пять квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

 
Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - аварийный режим электрооборудования.

Для ликвидации возгорания привлекались 14 пожарных и четыре единицы техники.

В ноябре 2023 года на улице Сахьяновой сгорел торговый центр «Гвоздь». Крупный пожар тушили с утра до вечера. Обрушилась кровля и оказались уничтожены торговые и коммерческие помещения.

Власти республики пообещали поддержать бизнесменов, чей товар и имущество повредил и уничтожил огонь. Сами предприниматели тем временем собирают деньги на восстановление ТЦ.
пожар

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