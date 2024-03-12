Иркутянина отправили в колонию за махинации с автошинами

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он «орудовал» 12 лет



В Иркутской области представителя крупной компании обличили в махинациях с товарами для автомобилей на сумму почти 50 млн рублей, которые он совершил в течение 12 лет.



Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.



Как установили следователи Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, с 2007 по 2019 годы 40-летний иркутянин, занимая должность ведущего специалиста по продажам фирмы, разработал схему, позволяющую похищать товар организации.



- Согласно схеме, злоумышленник не заносил сведения по отгрузке товара в специально предназначенную для этого программу. От клиентов за товар он получал наличные денежные средства, которые присваивал себе. При этом недостающий товар он виртуально перемещал на время ревизии со склада на склад, чем скрывал свою противоправную деятельность, а также удалял данные в бухгалтерской программе, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения».



Экс-специалисту назначено наказание в виде шести колонии общего режима. Удовлетворён гражданский иск организации к подсудимому.



