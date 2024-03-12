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В Улан-Удэ директор школы не поверила полицейским и перевела мошенникам 2,7 млн

В Улан-Удэ директор школы не поверила полицейским и перевела мошенникам 2,7 млн
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Обманутой оказалось женщина, которая до этого проводила беседы, как не стать жертвой мошенников

51-летняя директор одной из школ Улан-Удэ стала жертвой мошенников. Она перевела неизвестным более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, 7 марта женщине в мессенджере написала якобы руководитель из администрации Улан-Удэ. Она предупредила, что «из ФСБ запросили характеристики на всех работников образовательной организации». И написала: скоро поступит звонок от куратора от ФСБ.

Позднее улан-удэнке, действительно, позвонил некто, представившийся сотрудником спецслужбы. Он сразу же обвинил женщину в связях с внешнеполитическим врагом. Потерпевшая, конечно, всё отрицала.

Тогда лжесотрудник ФСБ «признал»: вероятно, в деле замешаны мошенники, которые пытаются оформить на её имя кредиты. Чтобы не позволить им этого сделать, необходимо взять займы самой, убеждал звонивший.

Поверив неизвестному, улан-удэнка взяла кредит на 1,2 млн рублей. В качестве цели в банке указала покупку автомобиля. Деньги она сразу же перечислила на номер указанной карты.

Затем, сославшись на ту же причину, попыталась взять ещё миллион кредитных средств в другом банке. Однако на этот раз добросовестные работники банка заподозрили неладное, стали отговаривать клиентку от операции, а поскольку она их не слушала, остановили выдачу уже одобренного кредита.

О ситуации они сообщили сотрудникам оперативно-сыскного отдела. Полицейские приехали, но даже им не удалось убедить женщину, что её обманывают.

После отъезда полицейских она, продолжая общение с интернет-преступниками, оформила займ на миллион рублей в онлайн-режиме. Обналичив средства, через банкомат зачислила на указанный счет.

Когда на следующий день злоумышленники позвонили ей снова и объяснили, что для закрытия кредитов нужно подтвердить платежеспособность, переведя ещё 537 тысяч рублей, улан-удэнка заняла деньги в долг у подруги. И вновь вместе с собственными сбережениями направила аферистам.

Усомниться в своих действиях её заставил очередной звонок настоящих сотрудников полиции. Женщина решила перепроверить информацию, полученную от якобы профильного руководителя из мэрии, и набрала её саму. Только когда чиновница администрации лично подтвердила, что не писала никаких сообщений, жертва поняла, что была обманута.

При этом потерпевшая не раз участвовала в различных мероприятиях по профилактике телефонных и интернет-мошенничеств. И более того, сама организовывала подобные беседы в образовательном учреждении.

Следствием возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», в конце прошлого года преподаватель из столицы Бурятии по указке фальшивого сотрудника ФСБ и вовсе продала квартиру и перевела неизвестным 10,5 млн рублей.
мошенничество

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