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В Иркутской области восстановят учебный процесс учащихся сгоревшей школы

В Иркутской области восстановят учебный процесс учащихся сгоревшей школы
Происшествия,  Фото:телеграм-канал Игоря Кобзева
Школьники временно будут заниматься в две смены

7 марта в селе Каменка Нижнеудинского района Иркутской области произошёл пожар в одноэтажном здании, где расположены детский сад, столовая и начальная школа. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет.

Сейчас в здании проводятся следственные действия, которые в том числе определят причины возгорания.

Сегодня, 12 марта, по поручению губернатора региона Игоря Кобзева в Каменку выехал министр образования Максим Парфенов – чтобы решить вопрос организации работы школы.

Учебный процесс обоих классов начального звена Каменской школы решили перенести в основное здание. Школа временно перейдёт на обучение в две смены.

- Основная школа села Каменка малокомплектная, в ней обучается 40 детей, и при определённом перепрофилировании имеющихся кабинетов здесь возможно организовать образовательный процесс в две смены. Такое решение устроило и педагогов, и родителей. Школьники с 1-го по 5-й классы, а также 9-й будут обучаться в первую смену. Обучение учащихся с 6-го по 8-ой классы организовано во вторую, – сообщили Максим Парфенов.

Также разрешили проблему подвоза детей в другой детский сад. Дошкольники будут посещать Курятский детсад. Для ребят с родителями организуют подвоз на школьном автобусе.

Что касается питания школьников, пообещали рассмотреть возможность установки модульной конструкции пищеблока. Его планируют возвести за время каникул.

- В целом ситуация остаётся на личном контроле не только мэра района, но и Максима Парфенова, - отметил в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 
школа пожар

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