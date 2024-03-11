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В Улан-Удэ неисправимому вору заменили «условку» на колонию

В Улан-Удэ неисправимому вору заменили «условку» на колонию
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Очередную кражу мужчина совершил на рынке «Крестьянский»

Жителю Улан-Удэ, совершившему кражу, по представлению прокурора ужесточили наказание. Условное лишение свободы Верховный суд Бурятии заменил на реальное.

- Установлено, что ранее судимый за корыстные преступления 34-летний мужчина сорвал замок торгового павильона на территории рынка «Крестьянский». Проникнув внутрь, он украл имущество на сумму более 42 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Районный суд признал мужчину виновным по статье «Кража с проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба» и назначил 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Государственный обвинитель оспорил приговор, указав на мягкость назначенного наказания. Всё потому, что виновный неоднократно судим за корыстные преступления, а ту самую кражу совершил в период условно-досрочного освобождения.

Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и приговор изменил, признал назначенное наказание несправедливым, увеличил его срок, определив отбывание лишения свободы в колонии строгого режима. 
кража

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