В Улан-Удэ неисправимому вору заменили «условку» на колонию

Очередную кражу мужчина совершил на рынке «Крестьянский»



Жителю Улан-Удэ, совершившему кражу, по представлению прокурора ужесточили наказание. Условное лишение свободы Верховный суд Бурятии заменил на реальное.



- Установлено, что ранее судимый за корыстные преступления 34-летний мужчина сорвал замок торгового павильона на территории рынка «Крестьянский». Проникнув внутрь, он украл имущество на сумму более 42 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Районный суд признал мужчину виновным по статье «Кража с проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба» и назначил 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Государственный обвинитель оспорил приговор, указав на мягкость назначенного наказания. Всё потому, что виновный неоднократно судим за корыстные преступления, а ту самую кражу совершил в период условно-досрочного освобождения.



Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и приговор изменил, признал назначенное наказание несправедливым, увеличил его срок, определив отбывание лишения свободы в колонии строгого режима.

