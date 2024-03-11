Очередную кражу мужчина совершил на рынке «Крестьянский»
Жителю Улан-Удэ, совершившему кражу, по представлению прокурора ужесточили наказание. Условное лишение свободы Верховный суд Бурятии заменил на реальное.
- Установлено, что ранее судимый за корыстные преступления 34-летний мужчина сорвал замок торгового павильона на территории рынка «Крестьянский». Проникнув внутрь, он украл имущество на сумму более 42 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Районный суд признал мужчину виновным по статье «Кража с проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба» и назначил 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Государственный обвинитель оспорил приговор, указав на мягкость назначенного наказания. Всё потому, что виновный неоднократно судим за корыстные преступления, а ту самую кражу совершил в период условно-досрочного освобождения.
Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и приговор изменил, признал назначенное наказание несправедливым, увеличил его срок, определив отбывание лишения свободы в колонии строгого режима.
В Улан-Удэ неисправимому вору заменили «условку» на колонию
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 11.03.2024
Очередную кражу мужчина совершил на рынке «Крестьянский»
Происшествия, 11.03.2024
Мужчина скончался до приезда «скорой»
Наледными водами там залило 11 участков
Мать пострадавшего мальчика хочет, чтобы пса «куда-нибудь» отдали
Мужчина проведёт за решёткой один год
А ещё двое несовершеннолетних получили травмы
В жильё она хлынула через подполье
Ещё два человека получили травмы
Мужчина обратился за помощью к медикам
Очевидцев происшествия просят откликнуться и сообщить о виновных лицах
Вода резко хлынула из подполья и затопила дом в посёлке
Происшествия, 08.03.2024
В настоящее время долг полностью погашен
Происшествия, 08.03.2024
В Шагонаре продолжается ликвидация последствий пожара на ТЭЦ
Происшествия, 07.03.2024
Аварию устроила женщина, не имеющая водительских прав
Происшествия, 07.03.2024
Ввведено реверсивное движение