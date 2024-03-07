Введено реверсивное движение
Сегодня, 7 марта, в Кабанском районе Бурятии фура наехала на ограждение и частично перекрыла проезд автомобилям. Произошло это на 334 километре федеральной трассы «Байкал» перед путепроводом.
- Двигаясь со стороны Улан-Удэ в направлении Иркутска, водитель авто совершил наезд на ограждение. Пострадавших нет, - сообщает «Кабанск-инфо» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.
На этом участке трассы введено реверсивное движение.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта в том же Кабанском районе фура опрокинулась на трассе.
На трассе в Бурятии фура врезалась в ограждение
Происшествия, Фото:
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