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На трассе в Бурятии опрокинулась фура

На трассе в Бурятии опрокинулась фура
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель нарушил правила перевозки грузов

ДТП с опрокинувшейся фурой произошло на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Оно случилось накануне, 5 марта, вблизи села Клюевка.

- 40-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» нарушил правила перевозки грузов, допустив его падение из-за нарушения крепления груза, вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Бурятии зарегистрировали два наезда на пешеходов – пострадали пенсионерка и пятилетний ребёнок.

ДТП

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