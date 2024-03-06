Водитель нарушил правила перевозки грузов
ДТП с опрокинувшейся фурой произошло на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии. Оно случилось накануне, 5 марта, вблизи села Клюевка.
- 40-летний водитель грузового автомобиля «Вольво» нарушил правила перевозки грузов, допустив его падение из-за нарушения крепления груза, вследствие чего произошло опрокидывание транспортного средства, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Бурятии зарегистрировали два наезда на пешеходов – пострадали пенсионерка и пятилетний ребёнок.
На трассе в Бурятии опрокинулась фура
Происшествия, Фото:
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