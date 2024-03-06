Жительница Иркутской области пырнула сожителя и бросила его умирать

Мужчина скончался в больнице



47-летняя жительница Аларского района Иркутской области, от рук которой погиб её сожитель, предстала перед судом. Она осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.



22 сентября 2023 года в селе Бахтай в частном доме женщина и её 46-летний сожитель распивали спиртное. Между ними вспыхнула ссора, тогда женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот. После никакой помощи не оказала.



Скорую помощь позже вызвали родственники, пришедшие в гости. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.



- Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

