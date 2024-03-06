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Жительница Иркутской области пырнула сожителя и бросила его умирать

Жительница Иркутской области пырнула сожителя и бросила его умирать
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина скончался в больнице

47-летняя жительница Аларского района Иркутской области, от рук которой погиб её сожитель, предстала перед судом. Она осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

22 сентября 2023 года в селе Бахтай в частном доме женщина и её 46-летний сожитель распивали спиртное. Между ними вспыхнула ссора, тогда женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот. После никакой помощи не оказала.

Скорую помощь позже вызвали родственники, пришедшие в гости. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.

- Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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