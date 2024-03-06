Мужчина скончался в больнице
47-летняя жительница Аларского района Иркутской области, от рук которой погиб её сожитель, предстала перед судом. Она осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
22 сентября 2023 года в селе Бахтай в частном доме женщина и её 46-летний сожитель распивали спиртное. Между ними вспыхнула ссора, тогда женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот. После никакой помощи не оказала.
Скорую помощь позже вызвали родственники, пришедшие в гости. От полученного ранения мужчина скончался в больнице.
- Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Жительница Иркутской области пырнула сожителя и бросила его умирать
Происшествия, Фото:
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