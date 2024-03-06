За год их число снизилось почти 17%, а пострадавших – на четверть
В столице Бурятии на 16,6% уменьшилось число ДТП с маршрутками. Об этом стало известно на итоговом совещании комитета по транспорту городской администрации. По словам начальника отдела ГИБДД УМВД России по Улан-Удэ Сергея Ходырева, это результат ежедневной межведомственной работы по пропаганде безопасности и соблюдению ПДД.
Пострадавших в таких авариях стало меньше на 25%.
Для организации безопасного движения в городе установили 2500 дорожных знаков, модернизировали светофоры, ликвидировали девять мест концентрации ДТП с изменением схемы движения на перекрёстках в микрорайоне Зелёный и 102 квартале, а также сделали отдельную полосу для общественного транспорта на проспекте 50-летия Октября.
Особое внимание уделяют участкам около школ и детских садов. Кроме того, в Улан-Удэ установили 1540 погонных метров дорожных ограждений, обустроили три новых отстойно-разворотных площадки – в Энергетике, микрорайоне Сокол и на улице Кабанская, оборудовали искусственные возвышения и организовали площадку для посадки и высадки учеников школы № 8 на улице Автотранспортная.
В столице Бурятии стало меньше ДТП с маршрутками
Происшествия, Фото:
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