В Бурятии на пожаре погибли курицы















Сегодня днём, 6 марта, на телефон 112 поступило сообщение о возгорании гаража в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии.На момент прибытия пожарных огнём был охвачен гараж и пристроенный к нему курятник.- Возгорание было потушено в течение 30 минут. В результате пожара изнутри обгорел гараж, погибли куры. Общая площадь возгорания составила 30 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.