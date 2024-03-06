В Бурятии на пожаре погибли курицы

Сгорели гараж и курятник
Сегодня днём, 6 марта, на телефон 112 поступило сообщение о возгорании гаража в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных огнём был охвачен гараж и пристроенный к нему курятник.
- Возгорание было потушено в течение 30 минут. В результате пожара изнутри обгорел гараж, погибли куры. Общая площадь возгорания составила 30 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления.
Сгорели гараж и курятник
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