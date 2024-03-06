В Иркутске на «зебре» насмерть сбили пешехода

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Мужчина скончался до приезда скорой



В Иркутске водитель Honda Fit насмерть сбил пешехода. Произошло это на улице Сергеева 5 марта около 23:30.



- По предварительной информации, 33-водитель, управляя автомашиной Honda Fit, следуя по улице Сергеева в районе строения №3/7, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу,- сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



38-летний пешеход скончался на месте до приезда медиков.



Полицейские проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства и причины.



