Мужчина скончался до приезда скорой
В Иркутске водитель Honda Fit насмерть сбил пешехода. Произошло это на улице Сергеева 5 марта около 23:30.
- По предварительной информации, 33-водитель, управляя автомашиной Honda Fit, следуя по улице Сергеева в районе строения №3/7, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу,- сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
38-летний пешеход скончался на месте до приезда медиков.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства и причины.
В Иркутске на «зебре» насмерть сбили пешехода
Происшествия, Фото:
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